Florenz muss in Mainz auf Nationalspieler Gosens verzichten

Veröffentlicht 04.11.2025 - 11:18 Uhr

Robin Gosens fällt vorerst aus. Damit verpasst der Nationalspieler das Gastspiel des italienischen Clubs bei Mainz 05.
© dpa

