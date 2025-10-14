Frankfurter Buchmesse wird eröffnet

Frankfurter Buchmesse wird eröffnet

Veröffentlicht 14.10.2025 - 03:33 Uhr

Mehr als tausend Autoren werden in Frankfurt erwartet. Schon vor der Eröffnung kommt ein besonderer Gast. Länder-Ehrengast sind die Philippinen.
