Trump: Iran will einen Deal machen

Trump: Iran will einen Deal machen

Aktualisiert 13.10.2025 - 15:25 Uhr

Donald Trump nutzt seinen Auftritt in Israel auch für einen Appell an den Iran. Weder die USA, noch Israel stünden dem iranischen Volk feindselig gegenüber, versichert er.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH