Büro Bjarke Ingels Group gewinnt Wettbewerb für neue Oper

Aktualisiert 13.11.2025 - 10:55 Uhr

Milliardär Klaus-Michael Kühne will bis zu 330 Millionen Euro in Hamburgs neue Oper investieren. Fünf renommierte Architektenbüros hatten sich beworben - jetzt steht der Gewinner fest.
