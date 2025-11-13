Albrecht tritt als Vereinsvorsitzender bei Hoffenheim zurück

Veröffentlicht 13.11.2025 - 16:54 Uhr

Das Personalbeben bei der TSG Hoffenheim geht weiter. Anders als zwei Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH zuletzt tritt Jörg Albrecht jedoch aus gesundheitlichen Gründen zurück.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH