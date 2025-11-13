Indie-Spiel «Consume me»: Teenager unter Dauerdruck

Das Leben als Teenagerin kann hart sein: Schule, Hausarbeit, den Nachbarsjungen daten – und dann kommt in diesem Game noch eine gehörige Portion «Body Issues» dazu.
