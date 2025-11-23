  • Home
Untersuchung: Norris und Piastri droht Disqualifikation

Veröffentlicht 23.11.2025 - 09:00 Uhr

Lando Norris und Oscar Pastri droht die nachträgliche Disqualifikation in Las Vegas. Die Bodenplatten sind zu dünn - ein Regelverstoß.
GP Las VegasMotorsportFormel 1USAInternationalLas VegasNevada
© dpa

