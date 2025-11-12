Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi

  • Home
Veröffentlicht 12.11.2025 - 13:36 Uhr

Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
