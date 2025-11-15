Trump kündigt Milliardenklage gegen BBC an

Aktualisiert 15.11.2025 - 02:31 Uhr

Eine Entschuldigung reicht Donald Trump nicht: Der US-Präsident will auch juristisch gegen die BBC vorgehen. Auslöser ist eine Sendung über den Tag, an dem seine Anhänger das Kapitol stürmten.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH