Basketball-Trainer Mumbru fehlt zwei weitere Spiele

  • Home
  • Sport
  • News
  • Nationalteam bei der EM: Basketball-Trainer Mumbru fehlt zwei weitere Spiele

Basketball-Trainer Mumbru fehlt zwei weitere Spiele

Veröffentlicht 28.08.2025 - 13:09 Uhr

Der deutsche Basketball-Bundestrainer fällt weiter aus. Eine Rückkehr gibt es für Alex Mumbru frühestens zum vierten Gruppenspiel.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH