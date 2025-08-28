Fed-Vorständin Cook verklagt US-Präsident Trump

Fed-Vorständin Cook verklagt US-Präsident Trump

Aktualisiert 28.08.2025 - 19:47 Uhr

Fed-Vorstandsmitglied Lisa Cook lässt sich ihre Entlassung durch US-Präsident Donald Trump nicht gefallen - und geht nun gegen ihn vor.


