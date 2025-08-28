Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Leverkusen in der Champions League gegen Paris und Man City
Home
Sport
Champions League
Champions-League-Auslosung:
Leverkusen in der Champions League gegen Paris und Man City
Leverkusen in der Champions League gegen Paris und Man City
Veröffentlicht 28.08.2025 - 19:09 Uhr
Zwei Top-Gegner, der Rest machbar: Bayer Leverkusen hat bei der Auslosung der Champions-League-Ligaphase durchaus Losglück.
© dpa
Newsticker
#
Bayern trifft PSG wieder - Festspiele in Frankfurt
Fußball-News
#
Leverkusen in der Champions League gegen Paris und Man City
Champions League
#
Eintracht Frankfurt erwischt starke Königsklassengegner
Champions League
#
Tennisspielerin Lys gibt bei US Open auf
News
#
Getötet aus Hass? Nach Schüssen in Kirche ist Motiv unklar
Ausland
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH