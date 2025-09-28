Völler hört Ende 2028 beim DFB auf

Völler hört Ende 2028 beim DFB auf

Veröffentlicht 28.09.2025 - 00:21 Uhr

In drei Jahren ist endgültig Schluss für Rudi Völler beim Deutschen Fußball-Bund. Das hat der Weltmeister, frühere Teamchef und jetzige Sportdirektor betont.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH