Weltweit höchste Brücke in China eröffnet

Veröffentlicht 28.09.2025 - 05:57 Uhr

Die Huajiang Grand Canyon Bridge erreicht eine Rekordhöhe von bis zu 625 Metern. Volkswirtschaftlich ist der Bau der Brücke jedoch nicht unumstritten.
