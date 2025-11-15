Slowaken-Vorfreude auf den Showdown gegen Deutschland

Veröffentlicht 15.11.2025 - 06:00 Uhr

Ein Tor in der Nachspielzeit nach zwei aberkannten Treffern. Das gern zitierte Momentum dürften die Slowaken mit nach Deutschland bringen. Es geht ums direkte WM-Ticket.
