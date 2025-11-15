Duell mit der Slowakei: Das droht bei einer Niederlage

Veröffentlicht 15.11.2025 - 06:36 Uhr

Große Mathematik-Künste braucht die DFB-Elf nun nicht mehr. Ein Punkt oder ein Sieg gegen die Slowakei - und das WM-Ticket ist fix. Bei einer Niederlage wird es komplizierter.
