Nagelsmann: Baldige Rückkehr von Musiala und Havertz

Veröffentlicht 18.11.2025 - 07:18 Uhr

Julian Nagelsmann hofft auf das Club-Comeback von Musiala und Havertz noch in diesem Jahr. Eine Garantie für einen Platz im WM-Kader will er aber jetzt noch niemandem geben.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH