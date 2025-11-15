Luxemburger Lehren: Den Druck «selber eingebrockt»

Veröffentlicht 15.11.2025 - 05:42 Uhr

Nach dem mühsamen Sieg in Luxemburg setzt Bundestrainer Nagelsmann auf behutsame Töne – und hofft auf Rückkehrer für den entscheidenden Schritt Richtung WM.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH