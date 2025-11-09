«Immer Rudi geblieben»: Völler wird zur «Legende des Sports»

Veröffentlicht 09.11.2025 - 00:03 Uhr

Der frühere Fußball-Weltmeister erhält die Auszeichnung beim Deutschen Sportpresseball in Frankfurt. Ex-DFB-Präsident Niersbach überreicht die Trophäe.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH