DFB präsentiert weiteren Hauptpartner

Veröffentlicht 06.11.2025 - 08:57 Uhr

Der Online-Versandhändler Zalando ist neuer Hauptpartner des Deutschen Fußball-Bundes. Der Vertrag läuft mehrere Jahre. Das Unternehmen gesellt sich zu zwei weiteren Hauptpartnern.
