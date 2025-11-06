DFB präsentiert weiteren Hauptpartner

Zalando ist ab sofort einer von insgesamt drei Hauptpartnern des DFB. Wie der Deutsche Fußball-Bund bekanntgab, einigten sich der 2008 in Berlin gegründete Online-Versandhändler und der Verband auf eine Zusammenarbeit bis 2030. Fußball-News wie Du sie willst – direkt auf Dein Handy. Vodafone Daily liefert Dir Spielberichte, Highlights und alles rund ums Match – per Nachricht, ohne zusätzliche App, werbefrei und sicher. Jetzt kostenlos testen! Diese umfasse Marketing- und Aktivierungsrechte im Umfeld der Männer-, Frauen- und Junioren-Nationalmannschaften des Verbandes, hieß es. Weitere Hauptpartner des DFB sind aktuell der Sportartikelhersteller adidas und der Autobauer VW.