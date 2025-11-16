WM-Qualifikation: Das bringt der letzte Spieltag

Veröffentlicht 16.11.2025 - 06:54 Uhr

Am Mittwoch werden 42 der 48 WM-Teilnehmer feststehen. Während Kap Verde und Usbekistan schon dabei sind, muss Italien bangen. Ein 78-Jähriger sorgt in der Karibik für Furore.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH