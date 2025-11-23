Torhüterin Ann-Katrin Berger holt US-Titel mit Gotham

Aktualisiert 23.11.2025 - 12:08 Uhr

Die Nationaltorhüterin wird mit einem Titel und leichter Verspätung zur DFB-Auswahl stoßen. Mit Gotham FC gewinnt Deutschlands «Fußballerin des Jahres» die US-Meisterschaft.
