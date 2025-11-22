«Sehr, sehr übel»: Kohr nach Rot-Rekord wieder gesperrt

Veröffentlicht 22.11.2025 - 06:03 Uhr

Der Mainzer Dominik Kohr hat nun Jens Nowotny und Luiz Gustavo überholt. Hoffenheims Trainer Christian Ilzer findet deutliche Worte.
