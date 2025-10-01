Roger Schmidt nun Berater in Japan statt Trainer

Veröffentlicht 01.10.2025 - 10:36 Uhr

Roger Schmidt soll die japanische Liga verbessern. Wie? Indem er mit Trainern und Managern sein Wissen teilt. Es geht direkt los.
© dpa

