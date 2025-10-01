Brosius-Gersdorf hadert noch mit Rückzug

Veröffentlicht 01.10.2025 - 14:36 Uhr

Der Verzicht auf eine Kandidatur für das oberste deutsche Gericht nagt noch immer an der Juristin. Und sie kritisiert den Kanzler.
