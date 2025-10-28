PSG mit Rekordeinnahmen: Fast 850 Millionen Euro

PSG mit Rekordeinnahmen: Fast 850 Millionen Euro

Veröffentlicht 28.10.2025 - 15:00 Uhr

Nicht nur zahlreiche Titel hat PSG in der Saison 2024/2025 eingefahren. Auch die Einnahmen lassen den Club jubeln.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH