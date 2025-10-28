Angstgegner Elversberg besiegt: Hertha im Achtelfinale

Angstgegner Elversberg besiegt: Hertha im Achtelfinale

Veröffentlicht 28.10.2025 - 20:33 Uhr

Hertha bricht den Bann: Nach vier Niederlagen gelingt endlich der Sieg gegen Elversberg – und das mit viel Kontrolle und etwas Dusel.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH