Pokal-Prämien für Fußballerinnen steigen minimal
DFB-Pokal:
Pokal-Prämien für Fußballerinnen steigen minimal
Pokal-Prämien für Fußballerinnen steigen minimal
Veröffentlicht 14.08.2025 - 19:48 Uhr
Die erste Runde im DFB-Pokal steht bei den Fußballerinnen an. Finanziell ändert sich kaum etwas zum Vorjahr, dafür ist der Modus neu.
