Hockey-Herren im Traum-Finale gegen die Niederlande

  • Home
  • Sport
  • News
  • Europameisterschaft: Hockey-Herren im Traum-Finale gegen die Niederlande

Hockey-Herren im Traum-Finale gegen die Niederlande

Veröffentlicht 14.08.2025 - 21:45 Uhr

Nach zwölf Jahren kann Deutschland wieder einen EM-Titel im Hockey gewinnen. Außerdem kommt es zur Olympia-Revanche.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH