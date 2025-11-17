Norwegische Ekstase in Mailand: Haaland demütigt Italien

Veröffentlicht 17.11.2025 - 04:39 Uhr

Erstmals seit 1998 ist Norwegen wieder bei einer WM-Endrunde. Ein Superstar trifft und trifft. Sein Trainer schwärmt. Italien droht dagegen das nächste Debakel in der Qualifikation.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH