Israel will gegen Siedlergewalt vorgehen

Veröffentlicht 17.11.2025 - 05:51 Uhr

Im Westjordanland häuften sich zuletzt Angriffe radikaler Siedler. Nun reagiert Israels Premier - und macht vor einer Sitzung des Weltsicherheitsrats klar, was er von einem Palästinenserstaat hält.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH