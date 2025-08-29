Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Mainz trifft in Conference League auf Florenz mit Gosens
Home
Sport
Fußball-News
Auslosung:
Mainz trifft in Conference League auf Florenz mit Gosens
Mainz trifft in Conference League auf Florenz mit Gosens
Aktualisiert 29.08.2025 - 14:24 Uhr
Mainz 05 bekommt für die Ligaphase der Conference League eher unbekanntere Clubs zugelost. Einen namhaften Gegner gibt es aber.
© dpa
Newsticker
#
Bonusspiel? Wagner: «Verlierer-Haltung» haben wir nicht
1. Bundesliga
#
Inflationsrate steigt auf 2,2 Prozent - Lebensmittel teurer
Wirtschaft
#
Bus bricht durch Schallschutzwand - zahlreiche Verletzte
Panorama
#
Rebecca Mir hört bei «taff» auf
TV & Kino
#
Girl Power mit Klischees: Sabrina Carpenters neues Album
Musik
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH