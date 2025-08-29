Direkt zum Hauptinhalt springen
Linnemann lehnt Ramelows Hymnen-Vorschlag ab
Debatte um Nationalhymne:
Linnemann lehnt Ramelows Hymnen-Vorschlag ab
Linnemann lehnt Ramelows Hymnen-Vorschlag ab
Veröffentlicht 29.08.2025 - 16:36 Uhr
Sollte die Nationalhymne geändert werden? Bodo Ramelow regt erneut eine Debatte an – doch aus der CDU kommt deutliche Kritik.
