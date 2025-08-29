Direkt zum Hauptinhalt springen
DFB-Konkurrent Italien zieht EM-Bewerbung für 2029 zurück
Fußball:
DFB-Konkurrent Italien zieht EM-Bewerbung für 2029 zurück
DFB-Konkurrent Italien zieht EM-Bewerbung für 2029 zurück
Veröffentlicht 29.08.2025 - 18:06 Uhr
Deutschlands Fußballerinnen hoffen auf den Zuschlag für die EM 2029. Ein Rivale steigt vorzeitig aus dem Rennen aus.
