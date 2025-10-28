Kwasniok schwärmt von «Bär» Kompany: «Wäre gerne er»

Kwasniok schwärmt von «Bär» Kompany: «Wäre gerne er»

Veröffentlicht 28.10.2025 - 14:36 Uhr

Lukas Kwasniok zeigt großen Respekt vor Vincent Kompany. Der Kölner Coach erinnert sich an eine Fortbildung mit dem Bayern-Trainer.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH