DFB-Frauen ohne Schüller gegen Spanien

Ohne Torjägerin Lea Schüller müssen die deutschen Fußballerinnen die Nations-League-Finals gegen Spanien bestreiten. Die 28-Jährige vom FC Bayern München fehlt aus familiären Gründen in den beiden Partien gegen die Weltmeisterinnen am kommenden Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Kaiserslautern und am Dienstag darauf (18.30 Uhr/ARD) in Madrid. Linda Dallmann nachnominiert Dies teilte der DFB mit, bevor sich der Kader an diesem Montag in Frankfurt am Main trifft. Bundestrainer Christian Wück hat für Schüller ihre Clubkollegin Linda Dallmann nachnominiert. Schüller hatte bei der Europameisterschaft im Sommer in der Schweiz ihren Stammplatz an Giovanna Hoffmann von RB Leipzig, die wegen eines Kreuzbandrisses ebenfalls ausfällt, und zuletzt an Frankfurts Nicole Anyomi verloren. Die Stürmerin gilt dennoch als wichtige Offensivkraft, sie erzielte bislang 54 Tore in 82 Länderspielen.