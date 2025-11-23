DFB-Frauen ohne Schüller gegen Spanien

Veröffentlicht 23.11.2025 - 13:15 Uhr

Bundestrainer Christian Wück fehlt seine Top-Torjägerin ausgerechnet in den Duellen gegen Spanien. Die musste zwar zuletzt um ihren Platz kämpfen, hat aber eine Top-Quote.
NationalteamDeutschlandNations LeagueFußballSpanienFrankfurt am MainHessen
