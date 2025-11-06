DFB-Dementi: Kein Interesse an Club-WM 2029

Veröffentlicht 06.11.2025 - 16:51 Uhr

Aus den USA kommt der überraschende Bericht, dass Deutschland angeblich die nächste Club-WM 2029 ausrichten will. Das stimmt nicht, sagt der DFB. Die Konzentration gilt einem großen Frauen-Turnier.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH