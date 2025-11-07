Feyenoord-Fans durchbrechen Zaun bei VfB-Sieg

Veröffentlicht 07.11.2025 - 00:27 Uhr

In der Europa-League-Partie des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam fallen spät die entscheidenden Tore. Die Polizei verhindert nach eigenen Angaben ein Aufeinandertreffen der Fans.


