Boca-Juniors-Trainer Russo gestorben

Veröffentlicht 09.10.2025 - 08:15 Uhr

Miguel Ángel Russo litt lange an Krebs. Nun ist der Trainer gestorben. Noch im Juni spielte er mit seiner argentinischen Mannschaft gegen einen deutschen Club.
