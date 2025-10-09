Dax erreicht Rekord

Dax erreicht Rekord

Aktualisiert 09.10.2025 - 10:07 Uhr

Der Dax steigt auf 24.698 Punkte und damit auf ein Allzeithoch. Welche Faktoren die Börsianer besonders optimistisch stimmen - und warum die deutsche Wirtschaftsflaute sie nicht bremst.
