Ann-Katrin Berger holt Titel in der US-Frauen-Fußballliga

Veröffentlicht 23.11.2025 - 07:36 Uhr

Die deutsche Nationaltorhüterin wird mit einem Titel zur DFB-Elf der Frauen stoßen. Mit Gotham FC gewinnt sie die US-Meisterschaft.
NWLSFußballInternationalUSASan JoseCalifornia
