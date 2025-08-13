75 Millionen Euro im Topf: Pokal-Prämien steigen leicht

75 Millionen Euro im Topf: Pokal-Prämien steigen leicht

Veröffentlicht 13.08.2025 - 11:06 Uhr

Die erste Runde im DFB-Pokal steht an. Ein Weiterkommen ist für die 64 Fußballclubs finanziell lukrativer als im Vorjahr.
