75 Millionen Euro im Topf: Pokal-Prämien steigen leicht
DFB-Pokal:
75 Millionen Euro im Topf: Pokal-Prämien steigen leicht
75 Millionen Euro im Topf: Pokal-Prämien steigen leicht
Veröffentlicht 13.08.2025 - 11:06 Uhr
Die erste Runde im DFB-Pokal steht an. Ein Weiterkommen ist für die 64 Fußballclubs finanziell lukrativer als im Vorjahr.
© dpa
