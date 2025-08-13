Deutsche Hockey-Damen mit viel Mühe im EM-Halbfinale

Deutsche Hockey-Damen mit viel Mühe im EM-Halbfinale

Veröffentlicht 13.08.2025 - 21:30 Uhr

Enttäuschende Leistung gegen die Niederlande, große Verunsicherung gegen Irland - aber die deutschen Hockey-Frauen spielen um Medaillen.
