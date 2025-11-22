Wilder Heimsieg gegen Fürth: Darmstadt bleibt oben dran

Veröffentlicht 22.11.2025 - 22:42 Uhr

Der SV Darmstadt 98 gewinnt ein packendes Zweitliga-Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. Die Hessen bleiben damit in der Spitzengruppe, die Fürther sind weiter die Schießbude der Liga.
2. BundesligaSV Darmstadt 98SpVgg Greuther FürthFußballDeutschlandHessenBayernDarmstadt
© dpa

