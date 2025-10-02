Rösler wohl Top-Kandidat beim VfL Bochum

Rösler wohl Top-Kandidat beim VfL Bochum

Veröffentlicht 02.10.2025 - 11:12 Uhr

Der Fußball-Zweitligist sucht noch einen Nachfolger für Dieter Hecking. Der Interimscoach wird es nicht.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH