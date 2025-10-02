Gaza-Hilfsflotte: Boote von Israel abgefangen

Gaza-Hilfsflotte: Boote von Israel abgefangen

Veröffentlicht 02.10.2025 - 12:54 Uhr

Wie in der Vergangenheit fing Israel wieder Boote einer Gaza-Hilfsflotte ab. Die Aktivisten sprechen dennoch von einem Erfolg.
