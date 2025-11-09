Hitlergruß gezeigt: Festnahme nach Zweitliga-Spiel

Veröffentlicht 09.11.2025 - 12:54 Uhr

Nach der Partie zwischen Hannover 96 und Darmstadt 98 hat die Polizei noch viel zu tun. Es bleibt nicht nur beim Versuch einer großen Schlägerei zwischen beiden Fanlagern.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH