Hertha-Chef über Proteste: «Fußballkultur aufrechterhalten»

Veröffentlicht 22.11.2025 - 04:21 Uhr

Personalisierte Tickets und strengere Stadionverbote? Fans schlagen Alarm. Wie Hertha Einfluss auf die geplanten Maßnahmen nehmen will.
2. BundesligaBundesligaFansFußballDeutschlandBerlin
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH