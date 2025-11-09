Dynamo Dresden stellt Sport-Geschäftsführer Brendel frei

Veröffentlicht 09.11.2025 - 15:30 Uhr

Erst muss der Geschäftsführer Kommunikation gehen, nun auch der für den Sport zuständige starke Mann. Bei Dynamo Dresden ist wieder einmal Chaos in den Führungsgremien ausgebrochen.
© dpa

