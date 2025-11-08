Darmstadt 98 gewinnt Verfolgerduell bei Hannover 96

Veröffentlicht 08.11.2025 - 15:18 Uhr

Darmstadt hat zuletzt einige Enttäuschungen zu verkraften. In Hannover ist das Glück wieder aufseiten der Hessen. Mit dem 3:2 melden sie sich im Aufstiegsrennen zurück.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH